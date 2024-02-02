«Трагедия!» Тарасова — о дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за положительный результат допинг-пробы. Тарасова назвала сложившуюся ситуацию трагедией.

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу — любимого дела. Трагедия!» — приводит слова Тарасовой РБ Спорт.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года и аннулировал её достижения начиная с 25 декабря 2021 года. Так, Валиева лишается 10 медалей, в том числе и золота на чемпионате Европы – 2022, которое Международный союз конькобежцев присудил Анне Щербаковой. Результат допинг-пробы спортсменки дал положительный результат на препарат триметазидин.