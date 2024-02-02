Fondo Italia отреагировала на высказывания лыжницы Степановой о ситуации Валиевой

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на дисквалификацию Камилы Валиевой, сделав пост в своих социальных сетях. Итальянское издание Fondo Italia прокомментировало слова лыжницы, заявив, что мера против Валиевой не политизирована, поскольку против спортсменов с положительными допинг-пробами всегда применяются такие санкции.

«Пробу спортсменки признали положительной, её оправдания не сочли достаточными для признания её невиновной, и по регламенту она была дисквалифицирована на четыре года. Что в этом политического? Ничего. Кто-нибудь упоминал об антинорвежских настроениях после дисквалификации Йохауг? Нет.

Степановой и самой следовало бы начать сотрудничать в этом смысле, стараясь на словах меньше быть национальной героиней, устраивая тысячу провокаций, перестав быть первой носительницей антизападных настроений», — пишет Fondo Italia.

Напомним, в своём посте Степанова сказала, что фигурное катание — это вид спорта, который спонсируется и управляется Западом, а российские спортсмены ещё успеют доказать силу в честной борьбе, когда она будет на равных.