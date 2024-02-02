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Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Произвольная программа
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10:50 Мск
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Монэ Тиба: мой способ избавиться от давления — полностью сосредоточиться на соревнованиях

Монэ Тиба: мой способ избавиться от давления — полностью сосредоточиться на соревнованиях
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Победительница чемпионата четырёх континентов — 2024 японка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление на турнире.

«Вчера в короткой программе я финишировала первой, а сегодня выходила на лёд последней. Я правда нервничала. Разговаривала со своим тренером и сказала, что собираюсь показать себя с лучшей стороны. И в программе я выполнила все элементы. Перед выступлением я боялась допустить ошибку, но ошибок не было, и я получила золотую медаль.

Мой способ избавиться от давления — полностью сосредоточиться на соревнованиях. Это то, что я сделала здесь, в Шанхае», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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