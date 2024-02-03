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«Я цел, здоров, всё хорошо». Дикиджи опубликовал первое видео после нападения в метро

«Я цел, здоров, всё хорошо». Дикиджи опубликовал первое видео после нападения в метро
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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России — 2024, опубликовал первое видео после того, как на него напали с ножом в метро.

«В общем всё, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, очень много времени там провёл. День у меня был насыщенный, вечер тоже насыщенный. Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо, спасибо за поддержку», — сказал спортсмен.

Напомним, вечером пятницы, 2 февраля, Дикиджи сообщил, что на него напали в метро и он уехал в отделение полиции, чтобы написать заявление. Позже тренер спортсмена рассказал, что фигурист не получил повреждений и в субботу планирует приехать на тренировку.

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