«Я цел, здоров, всё хорошо». Дикиджи опубликовал первое видео после нападения в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России — 2024, опубликовал первое видео после того, как на него напали с ножом в метро.

«В общем всё, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, очень много времени там провёл. День у меня был насыщенный, вечер тоже насыщенный. Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо, спасибо за поддержку», — сказал спортсмен.

Напомним, вечером пятницы, 2 февраля, Дикиджи сообщил, что на него напали в метро и он уехал в отделение полиции, чтобы написать заявление. Позже тренер спортсмена рассказал, что фигурист не получил повреждений и в субботу планирует приехать на тренировку.