Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
10:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Полиция ищет человека, напавшего на фигуриста Дикиджи в метро

Полиция ищет человека, напавшего на фигуриста Дикиджи в метро
Комментарии

Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что приступила к поискам человека, нападавшего на российского фигуриста Владислава Дикиджи. Правоохранительные органы ищут того, кто ударил спортсмена и, пригрозив ему ножом, приказал уступить ему место.

«Второго февраля около 19.30 в г. Санкт-Петербурге в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. У потерпевшего принято заявление», — сказано в сообщении.

Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении преступника. Сам фигурист Дикиджи сообщил, что уже покинул полицейский участок после написания заявления.

Материалы по теме
«Меня чуть не зарезали». Дикиджи сообщил, что на него напали в метро
Тренер Дикиджи раскрыл подробности нападения на фигуриста в метро
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android