Полиция ищет человека, напавшего на фигуриста Дикиджи в метро

Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что приступила к поискам человека, нападавшего на российского фигуриста Владислава Дикиджи. Правоохранительные органы ищут того, кто ударил спортсмена и, пригрозив ему ножом, приказал уступить ему место.

«Второго февраля около 19.30 в г. Санкт-Петербурге в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. У потерпевшего принято заявление», — сказано в сообщении.

Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении преступника. Сам фигурист Дикиджи сообщил, что уже покинул полицейский участок после написания заявления.