Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 3 февраля, в Шанхае (Китай) на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир спортивных пар в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Фигуристы-парники представят свои произвольные программы в 07:45 по московскому времени.

Всего покажут свою произвольную программу 12 пар. В их числе действующие чемпионы мира, японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, а также чемпионы США Элли Кам и Дэнни О’Ши.

За победу поборются и австралийские спортсмены Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует пара из Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.