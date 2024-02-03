Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
10:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, в Шанхае (Китай) на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир спортивных пар в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Фигуристы-парники представят свои произвольные программы в 07:45 по московскому времени.

Всего покажут свою произвольную программу 12 пар. В их числе действующие чемпионы мира, японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, а также чемпионы США Элли Кам и Дэнни О’Ши.

За победу поборются и австралийские спортсмены Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует пара из Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
03 февраля 2024, суббота. 07:45 МСК
Не началось

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android