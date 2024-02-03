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Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
10:50 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 3 февраля, в Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует произвольная программа среди мужчин, выступающих в одиночном катании, в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Спортсмены представят свои короткие программы в 10:50 по московскому времени.

24 спортсмена покажут свою произвольную программу, в их числе представители Японии Юма Кагияма, серебряный призёр Олимпиады 2022 года, Сота Ямамото, призёр финала Гран-при сезона-2022/2023 и Сун Сато.

Также будут три представителя Казахстана — Рахат Бралин, Диас Жиренбаев, Михаил Шайдоров.

Напомним, что лидером по итогам короткой программы стал Юма Кагияма. Второе место также у японца Сун Сато. Завершает тройку Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Мужчины. Произвольная программа
03 февраля 2024, суббота. 10:50 МСК
Не началось

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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