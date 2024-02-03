Призёры чемпионата четырёх континентов пожаловались на недостаток времени при подготовке

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, ставшие вторыми в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года, рассказали об особенностях подготовки к соревнованиям.

«На самом деле у нас было очень мало времени на подготовку, и мы рады, что представили здесь полную программу», — приводит слова Рику Миуры пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Итак, в декабре прошлого года мы приняли решение посетить чемпионат четырёх континентов. Окончательное решение было принято на второй неделе января этого года, и именно две последние недели мы начали тренировки по короткой программе, а на прошлой неделе мы начали тренироваться по произвольной программе. На самом деле у нас было не так много времени, из практики мы поняли, что можно будет присутствовать на турнире», — рассказал Кихара.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.