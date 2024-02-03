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Стеллато-Дудек — о победе на чемпионате четырёх континентов: мы не в восторге от катания

Стеллато-Дудек — о победе на чемпионате четырёх континентов: мы не в восторге от катания
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Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, ставшие победителями чемпионата четырёх континентов ISU в соревнованиях спортивных пар, поделились ощущениями от проката.

«Мы очень довольны результатом, но не в восторге от нашего катания. Мы знаем, что можем сделать намного лучше. Я сильно повредила руку во время поворота, и на протяжении всей программы она очень сильно болела», — приводит слова Стеллато-Дудек пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Конечно, мы тренировались, учитывая ошибки, и благодаря всем тренировкам мы смогли откатать программу до конца. На этой неделе нам пришлось немного потрудиться, и мы с нетерпением ждём следующего месяца, чтобы поработать над деталями и подготовиться к чемпионату мира», — добавил Дешам.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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