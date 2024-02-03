Против мужчины, напавшего на Владислава Дикиджи, возбудили уголовное дело

61-летний мужчина, напавший в метро Санкт-Петербурга на российского фигуриста Владислава Дикиджи, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как утверждается в сообщении, нападавший был задержан, им оказался местный житель, работающий сервисным инженером в частной компании. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, об инциденте стало известно вечером 2 февраля. Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи опубликовал видео после совершённого нападения. Спортсмен обратился к подписчикам, сообщив, что с ним всё в порядке.