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Против мужчины, напавшего на Владислава Дикиджи, возбудили уголовное дело

Против мужчины, напавшего на Владислава Дикиджи, возбудили уголовное дело
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61-летний мужчина, напавший в метро Санкт-Петербурга на российского фигуриста Владислава Дикиджи, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как утверждается в сообщении, нападавший был задержан, им оказался местный житель, работающий сервисным инженером в частной компании. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, об инциденте стало известно вечером 2 февраля. Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи опубликовал видео после совершённого нападения. Спортсмен обратился к подписчикам, сообщив, что с ним всё в порядке.

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