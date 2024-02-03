Призёр чемпионата четырёх континентов Джун Хван Ча: я вложил всю энергию в это выступление

Фигурист Джун Хван Ча из Южной Кореи, ставший бронзовым призёром чемпионата четырёх континентов ISU 2024 года в мужском одиночном катании, поделился эмоциями после выступления в Шанхае.

«Я действительно вложил всю свою энергию в сегодняшнее выступление, несмотря на многочисленные ошибки. Я всё время оставался сосредоточенным на себе. К концу я почувствовал себя утомлённым. Это тот уровень усилий, который мне нужно прилагать каждый раз, поэтому я им вполне доволен», — приводит слова фигуриста пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, победу в мужском одиночном катании одержал японский фигурист Юма Кагияма.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.