Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Призёр чемпионата четырёх континентов Джун Хван Ча: я вложил всю энергию в это выступление

Призёр чемпионата четырёх континентов Джун Хван Ча: я вложил всю энергию в это выступление
Комментарии

Фигурист Джун Хван Ча из Южной Кореи, ставший бронзовым призёром чемпионата четырёх континентов ISU 2024 года в мужском одиночном катании, поделился эмоциями после выступления в Шанхае.

«Я действительно вложил всю свою энергию в сегодняшнее выступление, несмотря на многочисленные ошибки. Я всё время оставался сосредоточенным на себе. К концу я почувствовал себя утомлённым. Это тот уровень усилий, который мне нужно прилагать каждый раз, поэтому я им вполне доволен», — приводит слова фигуриста пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, победу в мужском одиночном катании одержал японский фигурист Юма Кагияма.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл чемпионат четырёх континентов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android