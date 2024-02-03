Сато объяснил второе место на чемпионате четырёх континентов

Японский фигурист Сун Сато, занявший второе место на чемпионате четырёх континентов в мужском одиночном катании, проанализировал собственное выступление и наметил позитивные тенденции перед следующим сезоном.

«Сегодня в произвольной части я допустил несколько незначительных ошибок. В результате я не совсем доволен своим выступлением. Однако я смог исполнить четверные лутцы и в короткой программе, и в произвольной, поэтому я доволен этим достижением и рассматриваю его как позитивный шаг вперёд перед следующим сезоном», — приводит слова японского фигуриста пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Победу в соревнованиях одержал соотечественник Сато Юма Кагияма.

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Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.