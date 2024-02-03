Кагияма: смогу ли я выиграть чемпионат в следующий раз со счётом 300, ещё неизвестно

Японец Юма Кагияма, ставший победителем чемпионата четырёх континентов, прокомментировал свой триумф.

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я не ожидал, что наберу 200 очков. Я ожидал результата около 190–198, поэтому был приятно удивлён. И я рад, что набрал в общей сложности более 300 баллов», — приводит слова победителя пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«На этом турнире я успешно выполнил три разных четверных прыжка. Это выступление побудило меня стремиться к ещё более высоким результатам и техническому мастерству в предстоящих сезонах. Однако, смогу ли я выиграть чемпионат в следующий раз со счётом 300, ещё неизвестно. Я понимаю важность постоянного совершенствования своих технических навыков», — добавил фигурист.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.