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Александра Трусова ответила, собирается ли выступать на турнире шоу-программ

Александра Трусова ответила, собирается ли выступать на турнире шоу-программ
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова ответила, собирается ли участвовать в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге (спортивный комплекс «Юбилейный»).

«Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую», — сказала Трусова в эфире Okko, комментируя чемпионат четырёх континентов.

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, имеет в своём активе золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу со взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.

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