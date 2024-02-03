«Выходи из вагона, или зарежу». Дикиджи рассказал о подробностях нападения на него в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России — 2024, рассказал о подробностях нападения на него в метро в Санкт-Петербурге. Вчера, 2 февраля, спортсмен сообщил, что на него набросился с ножом неизвестный.

«В общем и целом, ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно, я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину. Так как я неконфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон. Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой всё нормально?» Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта (снова залип в телефон). Когда мы приблизились к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож…

Друзья, немного отступлю от текста, хочу вам объяснить, что все действия происходили максимально быстро, за долю секунды. Тут пытаюсь объяснить достаточно подробно.

Продолжаю дальше. Увидев блестящий предмет, который был в руках, я молниеносно среагировал и оттолкнул мужика ногой, резко встал с места и, не поворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что получил угрозу: «Выходи из вагона, или зарежу». В этот момент открылись двери, и я вышел. В итоге пошёл искать работников метрополитена или сотрудников полиции.

Выброс адреналина зашкаливал.

Чего конкретно хотел от меня этот мужчина, я не знаю. Но я точно ничего такого не сделал, чтобы на меня налетали с этим самым предметом. Никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал. Действия данного мужчины были для меня конкретным шоком», — написал Дикиджи в своём телеграм-канале.

Мужчина, совершивший нападение на спортсмена, уже задержан.