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Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Сегодня, 4 февраля, завершились соревнования в танцах на льду, проходившие в рамках чемпионата четырёх континентов в Шанхае (Китай).

По итогам соревнований победителями стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады, захватившие лидерство после ритм-танца.

На втором месте соотечественники победителей Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Третье место у Кристины Каррейры и Энтони Пономаренко из США.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,36 балла.

2. Лоранс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен (Канада) — 207,54.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 194,14.

4. Эмилеа Зингас — Вадим Колесник (США) — 193,07.

5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 190,83.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.