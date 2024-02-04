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Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду
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Сегодня, 4 февраля, завершились соревнования в танцах на льду, проходившие в рамках чемпионата четырёх континентов в Шанхае (Китай).

По итогам соревнований победителями стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады, захватившие лидерство после ритм-танца.

На втором месте соотечественники победителей Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Третье место у Кристины Каррейры и Энтони Пономаренко из США.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
04 февраля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.
Танцы на льду. Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,36 балла.
2. Лоранс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен (Канада) — 207,54.
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 194,14.
4. Эмилеа Зингас — Вадим Колесник (США) — 193,07.
5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 190,83.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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