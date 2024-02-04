Сборная Японии победила в медальном зачёте чемпионата четырёх континентов

Национальная команда Японии стала победителем медального зачёта чемпионата четырёх континентов ISU 2024 года, прошедшего в Шанхае (Китай).

На счету японских фигуристов две золотые медали, два серебра и бронза. Второе место у спортсменов из Канады. Они также завоевали две золотые медали, но уступили по количеству наград за второе место — одна против двух.

Помимо Японии и Канады, ещё две национальные команды были удостоены наград на турнире. Третье место в медальном зачёте у фигуристов из Южной Кореи (в их активе одно серебро и одна бронза). На четвёртом месте фигуристы из США, завоевавшие две бронзовые медали.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.