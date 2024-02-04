Фурнье Бодри и Сёренсен прокомментировали второе место на чемпионате четырёх континентов

Канадские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, ставшие вторыми в танцах на льду на чемпионате четырёх континентов, высказались о результатах проката.

«Сегодня мы действительно чувствовали себя свободными, и было очень весело просто выступать. Я думаю, что на этой неделе мы активизировались, и дома у нас будет мотивация для подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Лоранс Фурнье Бодри пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мы действительно много работали над этой программой, и такое замечательное выступление с множеством эмоций было для нас большим облегчением и огромным удовольствием», — добавил Сёренсен.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.