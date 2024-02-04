Гиллес и Пуарье — о победе на чемпионате четырёх континентов: это важная веха в карьере

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, ставшие победителями чемпионата четырёх континентов в танцах на льду, прокомментировали свой успех в Шанхае (Китай).

«Мы очень довольны. Это такая важная веха в нашей карьере, поэтому мы очень гордимся тем, что смогли выиграть соревнование такого уровня на данном этапе нашей карьеры. Мы очень гордимся тем, как мы катались. На этой неделе мы действительно поверили в себя», — приводит слова Пуарье пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, мы знали, насколько солидным будет выступление. Мне казалось, что мы оба продумывали всё выступление, чтобы убедиться, что мы движемся вместе», — добавила Гиллес.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.