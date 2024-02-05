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Источник: Двоеглазова восстановилась после травмы и выступит на юниорском первенстве

Источник: Двоеглазова восстановилась после травмы и выступит на юниорском первенстве
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15-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова восстановилась от травмы и выступит на первенстве России – 2024 по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на неназванный источник.

В январе Двоеглазова испытывала проблемы с коленом, из-за чего ей даже пришлось сняться с чемпионата России по прыжкам. Однако это не помешало ей подготовиться к первенству страны, которое пройдет с 6 по 8 февраля.

Напомним, Двоеглазова тренируется у Этери Тутберидзе. Она владеет несколькими элементами ультра-си.

Ранее фигуристка вошла в состав участников на юниорское первенство России.

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