Источник: Двоеглазова восстановилась после травмы и выступит на юниорском первенстве

15-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова восстановилась от травмы и выступит на первенстве России – 2024 по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на неназванный источник.

В январе Двоеглазова испытывала проблемы с коленом, из-за чего ей даже пришлось сняться с чемпионата России по прыжкам. Однако это не помешало ей подготовиться к первенству страны, которое пройдет с 6 по 8 февраля.

Напомним, Двоеглазова тренируется у Этери Тутберидзе. Она владеет несколькими элементами ультра-си.

Ранее фигуристка вошла в состав участников на юниорское первенство России.