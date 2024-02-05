Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: расписание соревнований

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С 6 по 8 февраля в Саранске пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.

Первенство России среди юниоров — 2024

6 февраля, вторник

14:00 — юноши, короткая программа

17:10 — девушки, короткая программа

19:45 — танцы на льду, ритм-танец

7 февраля, среда

13:15 — юноши, произвольная программа

16:15 — девушки, произвольная программа

19:15 — пары, короткая программа

8 февраля, четверг

12:00 — танцы на льду, произвольный танец

14:40 — пары, произвольная программа

Напомним, действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Лучшими среди спортивных пар стали Елизавета Чикмарёва и Матвей Янченков.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.