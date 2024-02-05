Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: расписание соревнований

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдёт первенство России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.
Первенство России среди юниоров — 2024
6 февраля, вторник
14:00 — юноши, короткая программа
17:10 — девушки, короткая программа
19:45 — танцы на льду, ритм-танец
7 февраля, среда
13:15 — юноши, произвольная программа
16:15 — девушки, произвольная программа
19:15 — пары, короткая программа
8 февраля, четверг
12:00 — танцы на льду, произвольный танец
14:40 — пары, произвольная программа
Напомним, действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Лучшими среди спортивных пар стали Елизавета Чикмарёва и Матвей Янченков.
Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.