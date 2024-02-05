Винсент Чжоу: для меня честь быть золотым медалистом ОИ-2022, горжусь сборной США

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира американский фигурист Винсент Чжоу отреагировал на присуждение золотых медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине сборной США.

«Не могу выразить словами эмоции, которые испытал после решения CAS. Я открыто говорил о необходимости честности и справедливости в спорте. Когда эти ценности игнорируются ради достижения желания выиграть любой ценой, победа теряет всякий смысл. Находясь два года в подвешенном состоянии, я начал терять надежду.

Эйнштейн однажды сказал: «По мере своих небольших сил я стремлюсь служить истине и справедливости, невзирая на риск кому-то не понравиться». Спортсменам, находящимся в центре внимания, не привыкать к негативной реакции. От нас ожидают, что мы будем поддерживать совершенный образ спортивного мастерства и добродетели, но в то же время мы должны прислушиваться к критике, склонив головы, и молча соглашаться с конформизмом. Спортсмены, которые осмеливаются высказывать своё мнение, попадают под показательную порку, несмотря на то что они непосредственно вовлечены в вопрос и их суждения основаны на личном опыте.

Я бесконечно горжусь своей командой и благодарен болельщикам. Для меня честь быть золотым медалистом Олимпиады», — написал Чжоу на своей странице в соцсетях.