Гуменник рассказал о своей методике подготовки к экзаменам

Российский фигурист, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России Пётр Гуменник рассказал, что к любому предмету можно подготовиться за двое суток, но нужно обязательно поспать.

«К третьей сессии я выяснил, что к любому предмету можно полностью подготовиться за двое суток. В течение семестра, конечно, тоже нужно учиться. А двух дней, чтобы всё вспомнить и дополнить свои знания, достаточно, но если всё это время потратить на подготовку. Раньше начинать сложно — когда сроки не поджимают, сложно быть продуктивным, а когда у тебя остаётся два дня, это придаёт усердия. И только когда совсем уже невмоготу, пойти поспать несколько часов — когда спишь, то информация лучше укладывается», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Напомним, сам фигурист учится в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики. У спортсмена математический склад ума, ему легко даются точные науки. В спорте это тоже помогает определяться с каскадами.