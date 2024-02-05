«Думаю, я там ещё окажусь». Гуменник — о чемпионате Европы

Российский фигурист и серебряный и бронзовый призёр чемпионата России Пётр Гуменник поделился мнением о чемпионате Европы, заявив, что невозможно предугадать, когда российские фигуристы смогут выступить на международной арене.

«Сравнивал ли я свой уровень с уровнем спортсменов в Каунасе на чемпионате Европы? Сравнивал. И, думаю, я там ещё окажусь. Но этот простой неприятен. Поначалу это было болезненно, а сейчас состояние можно описать как ожидание допуска, жажда выступать на этом уровне. Сначала я думал, что это на сезон, что в следующем всё изменится. Потом осознал, что никаких возможностей понять, на сколько это, попросту нет», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Напомним, в этом году чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа. Он подтвердил свой титул второй раз.

Российские и белорусские спортсмены не имели возможности выступить на международных соревнованиях в связи с санкциями со стороны Международного союза конькобежцев, которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.