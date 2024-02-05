14-летняя фигуристка Симонова приступила к тренировкам после страшного падения

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова сообщила, что 14-летняя российская фигуристка Мария Симонова вернулась к тренировочному процессу после падения с поддержки.

«Симонова полноценно приступила к тренировкам, получила все справки. Всё хорошо», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».

Напомним, Симонова выступает в парном катании с Мартином Бреславским. Во время выступления с короткой программой на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров Бреславский не удержал партнёршу на заключительной поддержке. Симонова упала и ударилась головой об лёд. Позже фигуристка была госпитализирована. 26 января Симонова сообщила, что её выписали из больницы.