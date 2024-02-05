Анна Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, ранее заявленная в программе, не примет участия в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт в Москве 14 февраля.

«К сожалению, Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой. Мы желаем ей скорейшего возвращения на лёд и будет рады её участию в других наших мероприятиях в будущем», — прокомментировали организаторы «Влюблённых в фигурное катание».

На сегодняшний день программа фестиваля включает в себя выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Сопровождать номера спортсменов будут именитые артисты: Zivert, Рой Джонс-мл., TSOY, Эдгар Акопян и Вахтанг.

Главная сюжетная линия — история влюблённых в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В своём выступлении фигуристы продемонстрируют путь лирических героев, наполненный чувствами, переживаниями и ожиданием долгожданной встречи. Действие развернётся в декорациях узких улиц, широких проспектов и культовых мест Москвы.