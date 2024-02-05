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Прошла жеребьёвка КП юниорского первенства России у юношей

Прошла жеребьёвка КП юниорского первенства России у юношей
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Состоялась жеребьёвка порядка выступлений в одиночном катании среди юношей на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, проходящем в Саранске. Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

6 февраля в короткой программе юноши выйдут в следующем порядке:

1. Максим Автушенко
2. Иван Рамзенков
3. Эдуард Карартынян
4. Кирилл Кропылев
5. Никита Сарновский
6. Михаил Тихонов
7. Кирилл Ноздреватых
8. Николай Угожаев
9. Арсений Федотов
10. Вадим Воронов
11. Тимофей Шелковников
12. Марк Лукин
13. Андрей Коцин
14. Герман Ленков
15. Илья Строганов
16. Макар Пузин
17. Лев Лазарев

Начало соревнований среди юношей – в 14:00 мск.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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