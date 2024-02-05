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Прошла жеребьёвка пар на первенстве России среди юниоров

Прошла жеребьёвка пар на первенстве России среди юниоров
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Состоялась жеребьёвка порядка выступлений спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, проходящем в Саранске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

7 февраля в короткой программе пары выйдут на лёд в следующем порядке:

1. Вероника Меренкова и Даниль Галимов
2. Виктория Ельцова и Степан Маришин
3. Валерия Ходыкина и Алексей Белкин
4. Влада Селиванова и Виктор Потапов
5. Алиса Блинникова и Алексей Карпов
6. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик
7. Таисия Щербинина и Артём Петров
8. Кира Доможирова и Илья Вегера
9. Варвара Медведева и Павел Астахов
10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров
11. Анна Москалёва и Артём Родзянов
12. София Хисамутдинова и Лев Цеханович

Начало соревнований пар – в 19:15 мск.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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