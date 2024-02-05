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Тренер Дикиджи прокомментировал отмену уголовного дела по факту нападения в метро

Тренер Дикиджи прокомментировал отмену уголовного дела по факту нападения в метро
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Тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров прокомментировал информацию об отмене уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в отношении мужчины, напавшего на спортсмена в метро Санкт-Петербурга.

«Это решение следователей и никак не моё или Владислава. Если полиция посчитала нужным так сделать, значит, так и должно быть. Из‑за этого подымать бучу никакую не следует», — сказал Олег Татауров телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, 2 февраля 2024 года Владислав Дикиджи в своём телеграм-канале сообщил о нападении на него в вагоне метрополитена неизвестного с ножом. Позднее нападавший был задержан, им оказался 61-летний житель Санкт-Петербурга, работающий сервисным инженером в частной компании.

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