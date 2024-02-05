Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске

Самолёт с тренерами по фигурному катанию, а также с сотрудниками телевидения выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске, сообщает Sport24.

На борту самолёта находились заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, заслуженный тренер России Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала, прилетевшие в столицу Мордовии для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт с 6 по 8 февраля 2024 года.

Сообщается, что в данный момент специальная техника расчищает снежную дорогу, чтобы пассажиры смогли покинуть самолёт, внезапно свернувший в гору снега после посадки.

Татьяна Тарасова прокомментирует соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров в эфире Первого канала.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.