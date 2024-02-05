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Причиной ЧП в Саранске стало несоответствие полосы заявленным параметрам

Причиной ЧП в Саранске стало несоответствие полосы заявленным параметрам
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Самолёт SSJ100, совершавший рейс в Саранск, после посадки съехал с взлётно-посадочной полосы по причине несоответствия её фактического состояния заявленным параметрам. Об этом сообщается в телеграм-канале RT со ссылкой на официальный комментарий авиакомпании «Россия».

Согласно имеющейся информации, высадка пассажиров проходила в штатном режиме с помощью самоходного трапа аэропорта. Самолёт не получил никаких повреждений, происходит расчистка площадки от снега для буксировки транспортного средства.

Напомним, на борту самолёта находились тренеры и журналисты, прилетевшие в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Оно начнётся 6 февраля и завершится 8 февраля 2024 года.

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