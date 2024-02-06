Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 6 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Юноши и девушки представят свои короткие программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.
Начало соревнований юниоров на первенстве России запланировано на 14:00 мск. Прокаты с короткими программами у девушек начнутся в 17:10 мск. Выступления танцевальных дуэтов стартуют в 19:45 мск.
Первенство России среди юниоров завершится 8 февраля. Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Не пропустите! Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию cмотрите в Okko.
* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanykzbaKA
- 6 февраля 2024
-
12:31
-
11:56
-
11:32
- 5 февраля 2024
-
22:19
-
21:47
-
21:09
-
20:51
-
20:19
-
20:14
-
20:01
-
19:56
-
18:18
-
17:47
-
16:52
-
16:49
-
16:38
-
13:43
-
09:27
-
09:21
-
00:37
- 4 февраля 2024
-
14:20
-
12:55
-
12:47
-
11:53
-
11:38
-
10:32
-
10:07
-
00:52
- 3 февраля 2024
-
21:07
-
20:16
-
18:47
-
17:41
-
17:01
-
16:45
-
16:34