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Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: во сколько КП, где смотреть

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 6 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Юноши и девушки представят свои короткие программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров . Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 17:10 МСК
Не началось
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2024, вторник. 19:45 МСК
Не началось

Начало соревнований юниоров на первенстве России запланировано на 14:00 мск. Прокаты с короткими программами у девушек начнутся в 17:10 мск. Выступления танцевальных дуэтов стартуют в 19:45 мск.

Первенство России среди юниоров завершится 8 февраля. Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров.

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