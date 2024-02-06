Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 6 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Юноши и девушки представят свои короткие программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.

Начало соревнований юниоров на первенстве России запланировано на 14:00 мск. Прокаты с короткими программами у девушек начнутся в 17:10 мск. Выступления танцевальных дуэтов стартуют в 19:45 мск.

Первенство России среди юниоров завершится 8 февраля. Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Не пропустите! Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию cмотрите в Okko.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

ERID: 2RanykzbaKA