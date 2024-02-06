«Катание надо подтянуть». Рамзенков — о короткой программе на юниорском первенстве России

Фигурист Иван Рамзенков, представляющий Санкт-Петербург, прокомментировал выступление в короткой программе на юниорском первенстве России в Саранске.

«Честно, доволен своим прокатом. Всё сделал качественно. Катание надо, конечно, подтянуть. Но всё равно делал всё на полную силу и отдавался на все 100 процентов.

Подготовка к первенству прошла хорошо. У меня была травма плеча, но я всё равно продолжал тренироваться, скользил, потом через неделю начал прыгать. Восстановился быстро.

Завтра буду прыгать два четверных тулупа и два тройных акселя. Сальхов пока не до конца восстановил, поэтому выхожу пока с двумя четверными. Но скоро, думаю, выйду с тремя», — передаёт слова Рамзенкова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.