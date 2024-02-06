Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Катание надо подтянуть». Рамзенков — о короткой программе на юниорском первенстве России

«Катание надо подтянуть». Рамзенков — о короткой программе на юниорском первенстве России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Иван Рамзенков, представляющий Санкт-Петербург, прокомментировал выступление в короткой программе на юниорском первенстве России в Саранске.

«Честно, доволен своим прокатом. Всё сделал качественно. Катание надо, конечно, подтянуть. Но всё равно делал всё на полную силу и отдавался на все 100 процентов.

Подготовка к первенству прошла хорошо. У меня была травма плеча, но я всё равно продолжал тренироваться, скользил, потом через неделю начал прыгать. Восстановился быстро.

Завтра буду прыгать два четверных тулупа и два тройных акселя. Сальхов пока не до конца восстановил, поэтому выхожу пока с двумя четверными. Но скоро, думаю, выйду с тремя», — передаёт слова Рамзенкова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Идёт
1
Арсений Федотов
Москва
87.78
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
83.83
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
80.13
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android