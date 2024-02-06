«Катание надо подтянуть». Рамзенков — о короткой программе на юниорском первенстве России

Фигурист Иван Рамзенков, представляющий Санкт-Петербург, прокомментировал выступление в короткой программе на юниорском первенстве России в Саранске.
«Честно, доволен своим прокатом. Всё сделал качественно. Катание надо, конечно, подтянуть. Но всё равно делал всё на полную силу и отдавался на все 100 процентов.
Подготовка к первенству прошла хорошо. У меня была травма плеча, но я всё равно продолжал тренироваться, скользил, потом через неделю начал прыгать. Восстановился быстро.
Завтра буду прыгать два четверных тулупа и два тройных акселя. Сальхов пока не до конца восстановил, поэтому выхожу пока с двумя четверными. Но скоро, думаю, выйду с тремя», — передаёт слова Рамзенкова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.
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