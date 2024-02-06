Карартынян: цель на первенство России — прокатать чисто и попасть в основную сборную

Российский фигурист Эдуард Карартынян прокомментировал своё выступление с короткой программой на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске. Спортсмен получил от судей 80,13 балла. Завтра, 7 февраля, состоится прокат произвольных программ юниоров.

«Я очень доволен прокатом. Постарался выдать свой максимум. Конечно, есть к чему стремиться. Я считаю, что прокат очень хороший получился по эмоциям, по технике выдал максимум. Старался ни о чём не думать, хотел просто сделать свой максимум.

Цель на первенство — прокатать чисто и попасть в основную сборную», — передаёт слова Карартыняна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.