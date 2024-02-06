Кропылев — о КП на первенстве России среди юниоров: выступление получилось не на максимум

Российский фигурист Кирилл Кропылев прокомментировал своё выступление с короткой программой на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске. Спортсмен, представляющий Москву, получил от судей за прокат 73,96 балла.

«Моё выступление, конечно, получилось не на максимум, ошибку допустил на каскаде, но в остальном было всё так, как и планировал. Я настраивал себя как и на каждый старт, нет такого, что это первенство и тут что-то невообразимое. Готовился как и к любому другому старту. Просто по технике не получилось, именно тулуп после флипа», — передаёт слова Кропылева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.