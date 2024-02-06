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Угожаев: надо в последний юниорский год эффектно хлопнуть дверью

Угожаев: надо в последний юниорский год эффектно хлопнуть дверью
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Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал своё выступление с короткой программой на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске. Спортсмен получил от судей 83,83 балла.

«Прокат вполне неплохой: мог быть и лучше, но мог быть и хуже (улыбается). Сойдёт. Число красивое вышло: 83,83. С какой целью приехал на первенство? Только тройка, а лучше победа. Надо в последний юниорский год эффектно хлопнуть дверью и уйти во взрослые.

Что готовлю на произвольную? Как обычно, флип, лутц и два акселя, ничего менять не стал, без экспериментов. Чувствую ли себя пионервожатым среди участников? Скорее, дедом (смеётся). Мы с Максимом Автушенко самые старые в этом году», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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