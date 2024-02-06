Федотов — о короткой программе на первенстве России среди юниоров: в прокате были недочёты

Фигурист Арсений Федотов, представляющий Москву, рассказал о недочётах, которые были в короткой программе юниорского первенства страны. Выступление спортсмена на турнире в Саранске судьи оценили в 87,78 балла.

«Хоть баллы я получил и самые лучшие, но в прокате были недочёты. Катал и лучше, есть к чему стремиться. На всех соревнованиях катаю на максимум.

Защищать титул сложнее? Вообще, да. Я в прошлом году приезжал без статуса и не так сильно волновался. Здесь я уже имею какой-то статус и нервов больше. Но я старался.

Почему была такая активная разминка сегодня? Всегда разгоняю кровь по организму перед соревнованиями», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.