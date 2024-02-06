Угожаев: переход Хэмилтона в «Феррари» — это круто для всей Формулы-1

Российский фигурист Николай Угожаев высказался о переходе семикратного чемпиона мира британского пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Продолжаю ли следить за автогонками? Да. Переход Хэмилтона? Ну что, круто для всей Формулы-1! Очень громкий переход. Как машину построят, вот и посмотрим в следующем сезоне. Может добиться успеха, может не добиться», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британского гонщика в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.