Плескачёва — о КП на юниорском первенстве России: не самый лучший мой прокат

Фигуристка Лидия Плескачёва оценила выступление в короткой программе первенства России среди юниоров, проходящего в Саранске с 6 по 8 февраля 2024 года.

«Это не самый лучший мой прокат, но буду стараться дальше, чтобы в дальнейшем было намного лучше. Цель на первенство? Я бы хотела войти в сборную и, если получится, в тройку», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

По итогам проката фигуристка завершила выступление с результатом 68,47 балла. Соревнования в короткой программе у девушек проходят в столице Мордовии в эти минуты. Промежуточным лидером с результатом 74,30 является Маргарита Базылюк, на втором месте, набрав 73,50 пока находится фигуристка Алиса Двоеглазова.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.