Трофимова — о первенстве России: большое количество зрителей — стимул катать лучше

Фигуристка Кира Трофимова оценила прокат в короткой программе первенства России среди юниоров в Саранске.

«Прокатом довольна, но есть некоторые места, которые нужно улучшать. Впечатления в целом хорошие, очень нравится эта арена, очень нравится город. Зрителей было достаточно много, это очень удивило. Мы смотрели короткую программу мальчиков, людей было не так много, я немножко расстроилась. Но сейчас людей было достаточно много, это неожиданно. Для меня большое количество зрителей на трибунах — это стимул катать лучше, и я даже меньше нервничаю.

Цель на первенство? Очень хочу попасть в топ-6, чтобы отобраться в юниорскую сборную России. Конечно, хочется побороться за пьедестал, но основная цель — попасть в топ-6», — передаёт слова Трофимовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.