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Алина Загитова заявила, что устроилась работать на завод

Алина Загитова заявила, что устроилась работать на завод
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео в каске и рабочей униформе. Спортсменка провела рабочий день на заводе.

«Ребят, вот вы говорили: „Лучше бы на завод пошла работать“. Ну, вот я и пошла», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Загитова побывала в Китае, куда она отправилась для участия в ледовых шоу. Спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Вместе с ней в Китай отправилась чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

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