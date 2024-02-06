Дзепка — о короткой программе первенства России: я не показала все 200%, но 90% показала

Фигуристка София Дзепка, занявшая третье место по итогам короткой программы первенства России среди юниоров в одиночном катании у девушек, высказалась по поводу проката.

«Всё прошло хорошо. Могло быть лучше, я не показала все 200%, но 90% показала. Надеюсь, зрителям понравилось.

На всех соревнованиях я стараюсь показать свой максимум. В этом сезоне я вышла на новый уровень, более взрослый. В прошлом сезоне я не выступала из-за возраста и из-за того, что, насколько мне известно, мне не засчислили разряд вовремя. Я пропустила первенство Москвы и не отобралась на этапы. В этом году все сложилось иначе и я этим очень довольна.

Как пригласила Алену Косторную поработать над программами? Мне знакомая дала контакт Алёны, я с ней списалась, она очень отзывчивый человек. Мы с ней спокойно договорились, я приехала на дополнительную тренировку и мы поставили программы. Понравилось с ней работать», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.