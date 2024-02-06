Косторная — о компонентах в Омске: будто проехала на саночках, периодически падая по углам

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировала баллы за компоненты на Гран-при в Омске.

Андрей Журанков: Подожди, вам поставили все компоненты выше восьмёрки.

Алёна Косторная: Где? В Омске?

Андрей Журанков: За короткую. Или ты имеешь в виду произвольную? (Показывает ей распечатку протокола).

Алёна Косторная: Я про короткую в Омске.

Андрей Журанков: 8,30; 8,25.

Алёна Косторная: Нет, конкретно про эти (показывает в распечатке): 6,75. За что? Такое ощущение, что я просто вышла и проехала на саночках всю программу, где-то периодически падая по углам. Мне действительно было очень обидно, потому что я, разумеется, сравниваю с одиночным, где получала девятки, 9,50. И тут 6,75 — за что? Что это? Как? Поэтому у меня была такая реакция. Потом я потихоньку начала во всём разбираться — как, почему, что, из чего строится — и больше, естественно, таких реакций не было. Я уже понимала и знала, на что рассчитывать.