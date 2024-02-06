«Хочу четверной выброс попробовать». Косторная — о новых сложных элементах

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о сложных элементах, которые хотела бы исполнить во время выступления.

«Попробовать совместный тройной аксель было бы круто, но давайте так далеко не заглядывать. Гоша прыгает. Помню, я выходила, заново фонарики учила как раз. Не октябрь — позже, наверное, это было. Я просто выхожу на лёд, стою вот так вот, за бортик держусь, меня всё шатает, пробивает. Мне больно, причём… Я думаю, ну всё, это финал. И Гоша там свои акселя… Я бы, наверное, очень хотела ещё и выброс попробовать. Я хочу четверной выброс попробовать. Флип. Мне флип удобнее, чем всё остальное. Мне говорят, что сальхов-сальхов, но почему-то кажется, что мне будет это неудобно», — сказала Косторная в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Косторная и Куница пропустили чемпионат России по прыжкам, который проходил в Москве с 19 по 22 января. Первыми среди спортивных пар на этих соревнованиях стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.