Действующие победители первенства России в танцах на льду: мы должны подтвердить уровень

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от выступления в ритм-танце на первенстве России среди юниоров в Саранске. Комментарии спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Щербакова: Прокат был нормальный. В плане эмоций и раскрытия образа, мне кажется, мы справились с задачей. Но насчёт чистоты, конечно, есть куда расти.

Гончаров: Статус победителей прошлогоднего первенства России накладывает свой отпечаток. В тот раз никто ничего не ожидал, в этот раз ожидают — значит, мы должны подтвердить свой уровень. Чуть-чуть было нервозненько.

Щербакова: И в целом первенство России для нас — главный старт сезона.

Гончаров: Какие цели на первенство? Самые высокие. Место одно — первое.

Щербакова: В первую очередь хочется показать хорошие прокаты, порадовать зрителей и самих себя.

Гончаров: Смотрел ли прокат брата? Мы не смотрим прокаты друг друга, но всегда поддерживаем. Конкуренция на братских отношениях никак не отражается. Мы прежде всего братья, а на льду мы уже конкуренты.

Щербакова: У нас дружественные отношения в команде.

Гончаров: Последний сезон по юниорам? Будем смотреть. Возраст нам ещё позволяет выступать по юниорам. Будем советоваться, смотреть по обстановке.