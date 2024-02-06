Коломенская: все танцоры говорят, что равняются на Пападакис/Сизерона и Вирту/Мойра

Российские фигуристы Артём Фролов и Анна Коломенская прокомментировали своё выступление в ритм-танце в рамках первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Пара, представляющая Московскую область, заняла второе место.

Фролов: Прокат получился точно намного лучше, чем на утренней тренировке, адреналин был небольшой. Видимо, откатались на утренней тренировке, чуть-чуть подотпустили себя, ноги тоже подустали, поели, поспали, и уже в бой с новыми силами.

Коломенская: Да, сейчас поспокойнее было, чем на утренней тренировке. В общем мы довольны прокатом.

Фролов: Какие ошибки извлекли с прошлого первенства? На прошлом первенстве я был будто чересчур сфокусирован: мало с кем общался, закрылся в себе. Были мысли только о старте, что мешало. В этом сезоне я себя отпустил. Все своим чередом идет, так и надо оставлять.

Коломенская: Говорили, что равняемся на Пападакис и Сизерона? Мне кажется, все танцоры говорят, что равняются на Пападакис/Сизерона и Вирту/Мойра. Это пары такого уровня, что невозможно на них не равняться. Но у нас есть пары, которые нравятся нам помимо этих дуэтов. Нам очень нравятся итальянцы Гиньяр/Фаббри, Чок/Бейтс. Но мы стараемся все-таки искать свой стиль и думать, какими мы в перспективе можем быть, не копировать кого-то.

Фролов: Смотрим ли мы международные старты? Как я смотрю? Захожу в соцсети, вижу рилсы с какой-нибудь парой, думаю: о, что за турнир? Пойду посмотрю их прокат. Одну пару глянул и всё. Нет такого, что я мониторю каждый зарубежный турнир. Случайно как-то.

Коломенская: За результатами я всегда слежу, а прокаты так чтоб сидеть трансляцию смотреть — такого нет. Возможно, потому что наших пар нет на этих соревнованиях.

Будет ли интересно, если Пападакис/Сизерон вернутся? Мне кажется да. Недавно на Европе они катали очень классный показательный.

Фролов: Это была новинка, было очень интересно посмотреть, как они в соцсетях выкладывали видео, как они ставили этот танец — там до всяких мелочей, нюансов все было проработано, большой общем работы был проделан. Ждём их!

Передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.