Победители ритм-танца на юниорском первенстве России: о местах и баллах мы не думаем

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, лидирующие после ритм-танца на первенстве России среди юниоров в Саранске, рассказали о прокате, принёсшем паре промежуточное первое место в танцах на льду. Комментарии спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Махноносов: На данный момент мы уже думаем о завтрашнем дне, как бы нам вернуться в гостиницу, поспать… Что касается ритм-танца, мы допустили несколько зазоринок, которые допускать были не намерены, но к счастью нам это не помешало.

Рыбакова: Хотим поблагодарить наших тренеров, всех специалистов, с которыми мы работаем. Спасибо большое всем!

Махноносов: Мы каждый раз намереваемся сделать максимум. Каждый раз делаем. Стараемся. Мы однозначно прошли некие метаморфозы.

Рыбакова: Конечно, нам тренеры очень помогают, рассказывают, как надо настраиваться. Мы очень много тренируемся, разбираем с ними программы. О местах и баллах мы не думаем. Наша цель на это первенство — показать то, что мы наработали на тренировках.

Махноносов: Для нас главное наше катание.

Соревнования в произвольном танце пройдут 8 февраля. Начало прокатов в 12:00 мск.