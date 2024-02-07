12 фигуристок заявили элементы ультра-си на произвольную программу в Саранске

В Саранске проходит юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня на лёд «Огарёв Арены» выйдут фигуристки. Им предстоит исполнить произвольную программу. Перед соревнованиями были опубликованы списки элементов, которые планируются к исполнению.
Так, 12 фигуристок заявили многооборотные прыжки. Четыре элемента категории ультра-си заявила Маргарита Базылюк, которая занимает первое место по итогам короткой программы. У подопечной Этери Тутберидзе в арсенале два четверных тулупа, один четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота.
Программу с аналогичной сложностью запланировала и другая подопечная Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, которая отстаёт от лидера на 0,8 балла. Фигуристка планирует исполнить четыре четверных: два лутца, ритбергер и тулуп.
Произвольная программа девушек начнётся в 16:15 по московскому времени.
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