Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

12 фигуристок заявили элементы ультра-си на произвольную программу в Саранске

12 фигуристок заявили элементы ультра-си на произвольную программу в Саранске
Маргарита Базылюк
Аудио-версия:
Комментарии

В Саранске проходит юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня на лёд «Огарёв Арены» выйдут фигуристки. Им предстоит исполнить произвольную программу. Перед соревнованиями были опубликованы списки элементов, которые планируются к исполнению.

Так, 12 фигуристок заявили многооборотные прыжки. Четыре элемента категории ультра-си заявила Маргарита Базылюк, которая занимает первое место по итогам короткой программы. У подопечной Этери Тутберидзе в арсенале два четверных тулупа, один четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота.

Программу с аналогичной сложностью запланировала и другая подопечная Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, которая отстаёт от лидера на 0,8 балла. Фигуристка планирует исполнить четыре четверных: два лутца, ритбергер и тулуп.

Произвольная программа девушек начнётся в 16:15 по московскому времени.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 17:10 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
74.30
2
Алиса Двоеглазова
Москва
73.50
3
София Дзепка
Москва
70.75
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android