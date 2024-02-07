Загитова — о Пхёнчхане-2018: не следила за церемониями открытия и закрытия

Обладательница золотой медали Пхёнчхана-2018 в одиночном катании Алина Загитова рассказала, что во время Игр в Южной Корее была сосредоточена на результате, а потому за торжественными церемониями следила не так внимательно. Об этом она рассказала во время «Экскурсии со «Знанием», которая проходит на международной выставке-форуме «Россия».

«Наверное, для каждого спортсмена важный старт жизни — Олимпийские игры. Действительно, очень долго к ним готовишься, не могу сказать, что в детстве у меня не было такой задачи. За Олимпийскими играми в 2014 году я не так сильно следила, так как можно сказать работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира.

Потом я переехала в Москву, поняла, что у меня есть хорошие шансы, чтобы проявить себя, тогда начала задумываться об Олимпийских играх. Важно было сфокусироваться на самом главном, на тренировке, подготовке себя на важных стартах, поэтому на самой Олимпиаде 2018 года я также не обращала внимания на открытия, закрытия, была сфокусирована на том, чтобы чисто откатать свою программу и достойно представить страну на этих соревнованиях», — приводит слова фигуристки ТАСС.

К золотой медали на Играх в Пчёнчхане-2018 Загитова добавила и серебряную награду, которая была завоёвана в командном турнире.