«Чувствовалось, что мы вложили душу». Фигуристка Леонова об Олимпиаде в Сочи

Серебряный призёр чемпионата мира-2012 в одиночном катании Алёна Леонова считает, что Игры в Сочи были организованы «с душой».

«Я посещала некоторые соревнования в качестве зрителя. Было очень классно, я это вспоминаю с большой теплотой. Россия проводит все турниры на высшем уровне, так было и тогда. Все было организовано просто великолепно! Чувствовалось, что мы вложили в это душу.

Если говорить о спортивных результатах, то с теплотой вспоминаются первые места в парном фигурном катании. Волосожар и Траньков, а также Столбова и Климов так и остаются для меня главными лицами в парном катании, хотя уже не выступают. На данный момент других любимчиков у меня среди пар не появилось. Также была очень красивая победа Аделины Сотниковой, это было знаменательно для российского женского фигурного катания», — сказала Леонова РБ.

В 2021 году Алёна Леонова объявила о завершении карьеры.